L’Inter arriva a 88 punti: solo una volta nella storia era riuscita a fare meglio

Solo l'Inter di Roberto Mancini meglio di Conte

Nonostante la vittoria dello Scudetto in largo anticipo, l'Inter non si ferma. Oltre alle 15 vittorie consecutive in casa, la partita di stasera ha regalato altri numeri pazzeschi. Con il 3-1 della squadra di Antonio Conte contro la Roma, i nerazzurri arrivano a 88 punti in classifica in 35 partite.