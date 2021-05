GdS – La moviola di Inter-Roma: manca un rigore su Pinamonti al tocco di Darboe

Il centravanti nerazzurro è stato contrastato dal centrocampista al momento del tiro

Sebbene la correttezza in campo delle due squadre, Inter-Roma è stata comunque una partita piuttosto dura con tanti falli sia da una parte che dall'altra. Un incontro tutto sommato gestito bene dall'arbitro Chiffi, se non fosse stato per una svista sul finale sul tocco polemico di Darboe che all'83' ha agganciato in area giallorossa Andrea Pinamonti al momento del tiro che ha solo sfiorato la rete. Secondo l'approfondimento realizzato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , infatti, il contatto tra il centrocampista e l'attaccante nerazzurro poteva valere il calcio di rigore.

Ecco la moviola di Inter-Roma: "Al minuto 27 ancora Sanchez è lanciato verso l’area giallorossa in contropiede, Santon sceglie per il fallo tattico: inevitabile l’ammonizione. Era da rosso? No, secondo Chiffi, perché l’attaccante interista si sta allargando a destra mentre viene fermato. Il cambio di direzione c’è, anche se non molto evidente. Giusto anche il giallo a Kumbulla per un brutto intervento su Barella, ma lo meriterebbe anche Brozovic per un fallo su El Shaarawy. All’81’ Karsdorp butta giù Hakimi al limite: ammonito pure lui. Due minuti dopo, l’episodio più discusso: Darboe tocca Pinamonti in area. Per Chiffi non è rigore ma indicare il dischetto non sarebbe stato un errore".