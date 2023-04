“La procura della Federcalcio ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette ‘manovra stipendi, partnership e agenti’: nell’atto, il procuratore Chinè contesta tra l’altro al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. La contestazione si va ad aggiungere alla questione plusvalenze, per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri”.

Questa la nota diramata dall’ANSA, riguardante la decisione della Figc sulle indagini in corso nei confronti della Juventus. Ora il club bianconero, a cui viene contestata la violazione della lealtà sportiva, ha 15 giorni per presentare le controdeduzioni.