Finalmente il vero Barella. Nel successo di ieri sera con il Benfica si è rivista la miglior versione del centrocampista della nazionale azzurra: a parte il gol, una prestazione superlativa e degna del tuttocampista campione d’Italia e d’Europa nel 2021. Ma in un palcoscenico come i quarti di finale di Champions League, i riflettori hanno le luci particolarmente intense: molto probabile, quindi, che la gara del numero 23 nerazzurro non sia passata inosservata. Soprattutto in Inghilterra.

L’OFFERTA – Secondo quanto scrive The Sun, il Liverpool e il Chelsea avrebbero messo gli occhi su Barella da ormai parecchio tempo. E non si tratterebbe di un semplice interesse: sarebbero disposte a sborsare 44 milioni di sterline – poco meno di 50 milioni di euro – per accaparrarsi la mezzala ex Cagliari. Sempre secondo il quotidiano britannico, l’Inter potrebbe vacillare e non riuscire a resistere davanti a un’offerta del genere, a maggior ragione viste le precarie condizioni economiche in cui si trova il club di Viale della Liberazione.

NON SOLO BARELLA – Per “fortuna” dei tifosi nerazzurri, il centrocampista classe 1997 non è l’unico sulla lista dei due top team inglesi, che in estate rinforzeranno quasi sicuramente la propria mediana. I Reds avrebbero come primo obiettivo Bellingham, seguito però da praticamente tutte le big d’Europa e in particolare dal Real Madrid, a cui dire di no è estremamente difficile. Dunque Barella rimane un “piano B”, per quanto di lusso come tale. Invece il Chelsea, nonostante l’acquisto recente di Enzo Fernandez a peso d’oro (circa 120 milioni di euro), dopo aver ceduto Jorginho a gennaio potrebbe perdere anche Kantè, avendo il contratto in scadenza a fine giugno.

Ecco perché la mezzala di Inzaghi è seguita con parecchio interesse. Ma al momento l’Inter deve restare concentrata sul finale di stagione e godersi il suo centrocampista, sperando riproponga ancora diverse volte prestazioni e gol come quelli di ieri sera.