Inter-Monza, designato l’arbitro Pairetto: i precedenti

Smaltita l’euforia per la vittoria in Champions League, l’Inter deve rituffarsi subito sul campionato. A San Siro, contro il Monza, i nerazzurri hanno bisogno di un risultato positivo per invertire la rotta negativa delle ultime gare. Il match, valido per la 30a giornata di Serie A, si giocherà sabato 15 aprile, alle 20.45.

A dirigere la gara sarà Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino.

LEGGI ANCHE Onana è un muro in Champions League: porta inviolata ancora una volta

Numeri molto positivi per l’Inter con il fischietto piemontese, che sabato dirigerà i nerazzurri per la decima volta. Nei 9 precedenti: 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Quella con il Monza, inoltre, sarà la prima volta di Pairetto con l’Inter in questa stagione. L’ultima gara con i nerazzurri, infatti, è di oltre un anno fa: Inter-Lazio 2-1 del 9 gennaio 2022.

Sabato sera, al fianco di Pairetto ci saranno gli assistenti Vecchi e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Rutella. Al VAR, invece, ci sarà Valeri, con Paganessi nel ruolo di AVAR.