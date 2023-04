André Onana si è conquistato il posto da portiere da titolare dell’Inter e ora non lo vuole più mollare. D’altronde le sue prestazioni non fanno pensare altrimenti e, ieri sera, contro il Benfica, si è reso autore di un’altra ottima prestazione.

In Champions League, sono ora 3 le partite consecutive senza prendere gol, 6 in totale se si contano anche le gare della fase a gironi. Un numero esaltante, che testimonia l’importanza di Onana nei risultati positivi dell’Inter in campo europeo.