Darmian non è destinato alle prime pagine dei giornali, ma, in ogni caso, è entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. La sua stagione è un crescendo continuo e una nota di merito va data al fatto di star sostituendo un pilastro come Skriniar, senza creare particolari rimpianti per la sua assenza. Uno scenario che fino a qualche mese fa non sembrava poter essere realistico e che ora, invece, sembra quasi normale. Il tutto per merito suo.