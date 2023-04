Ranking UEFA, l’Inter sale ancora in classifica: ora è nella top 10

Benfica-Inter è stata una gara storica per i nerazzurri, che hanno messo un mattoncino importante per la possibile qualificazione alle semifinali di Champions League. Un risultato esaltante che ha permesso ai di raggiungere un traguardo importante anche nel Ranking UEFA.

Con la vittoria del Da Luz, infatti, è stata conquistata la 10a posizione, a pari punti con la Roma (che giocherà domani in Europa League) e l’Ajax (già fuori dalle competizioni europee. L’Inter era 12esima dopo il passaggio del turno con il Porto.

Il risultato di Lisbona, di fatto, garantirà ai nerazzurri quasi certamente l’accesso alla seconda fascia in vista dei sorteggi per i gironi della prossima Champions League. Prima, però, la squadra di Inzaghi deve riuscire a conquistare la qualificazione europea in campionato.