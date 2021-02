LIVE – Coppa Italia, segui Juventus-Inter in diretta su PassioneInter

Dopo la sconfitta immeritata sotto il profilo del gioco di scorsa settimana dell’Inter contro la Juventus, la squadra di Antonio Conte ha immediatamente l’opportunità di tornare avanti nel testa a testa stagionale sugli uomini di Andrea Pirlo in questo terzo incrocio tra le due formazioni. Ma non solo, perché in caso di rimonta rispetto all’1-2 conquistato dai bianconeri all’andata, i nerazzurri otterrebbero automaticamente il pass per la finale di Coppa Italia, la strada più breve per interrompere un’astinenza da trofei che dura da quasi 10 anni.

La formazioni UFFICIALI di Juventus-INTER

JUVENTUS (4-4-1-1): 77 Buffon; 13 Danilo, 28 Demiral, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 44 Kulusevski; 7 C. Ronaldo.

A disposizione: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 9 Morata, 14 McKennie, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 51 Peeters

Allenatore: Andrea Pirlo.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

SQUALIFICATI: Vidal, Sanchez (I).

DIFFIDATI: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young (I); Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot (J).

Arbitro: Mariani.

Assistenti: Bindoni, Paganessi.

Quarto Uomo: Chiffi.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Giallatini.

