Juventus-Inter, Pirlo in ansia: Arthur e Morata a forte rischio per il Derby d’Italia

Cresce l’attesa per la semifinale di ritorno in programma domani all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Si parte dall’1-2 dell’andata in favore della squadra di Pirlo, la squadra nerazzurra è chiamata alla rimonta per ottenere il pass e qualificarsi alla finalissima.

La Juventus potrebbe però fare a meno di due pedine fondamentali. A poco più di 24 ore dalla sfida, Arthur e Morata sono infatti in forte dubbio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista brasiliano e l’attaccante spagnolo sono alle prese con un’influenza intestinale. Le loro condizioni verranno valutate ora dopo ora in vista della sfida di domani.

