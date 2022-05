Sky – Juventus-Inter, Bastoni probabile titolare, Vecino out: il motivo

Le ultimissime in vista della finale di Coppa Italia

Arrivano buone notizie per l'Inter.Sky Sport fa sapere che domani Alessandro Bastoni ci sarà per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter e molto probabilmente sarà anche titolare. Un aggiornamento molto importante visto che nelle scorse settimane il difensore nerazzurro era in dubbio. Ma non finiscono qui le novità.