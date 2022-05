TS – Zhang vuole Dybala a tutti i costi e lancia un messaggio chiaro

L'Inter rimane in vantaggio nella corsa al centravanti argentino

Quella di domani sera sarà l'ultima partita che Paulo Dybala giocherà con la maglia della Juventus contro l'Inter, ma non sarà necessariamente la sua ultima presenza in un derby d'Italia. Questo perché sul talento argentino in questo momento continua ad essere in vantaggio il club nerazzurro, pronto ad accoglierlo il prossimo giugno a costo zero, vale a dire quando non sarà più legato al club bianconero per via della scadenza del contratto.