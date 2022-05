Inzaghi e Allegri rivali di coppa: sarà la quarta finale in cinque anni

Il bilancio delle tre precedenti finali sorride al tecnico nerazzurro

Antonio Siragusano

Uno degli allenatori che in carriera più ha messo in difficoltà Massimiliano Allegri, è stato senz'altro Simone Inzaghi. Impresa non semplice se analizziamo le prime cinque stagioni alla Juventus del tecnico bianconero, nelle quali ha conquistato cinque scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia e due Supercoppe italiane. A qualche trofeo, però, ha dovuto anche rinunciare, come in occasione della Supercoppa 2017/18 persa appunto in finale contro la Lazio di Inzaghi in un rocambolesco 2-3.

Il primo incrocio in una finale davvero importante tra i due, però, era già avvenuto pochi mesi prima in Coppa Italia, nel match in quel caso vinto da Allegri per 2-0. Coppa che Inzaghi avrebbe vinto nella stagione 2018/19 nella finale contro l'Atalanta e che domani sera avrà l'opportunità di rialzare davanti alla Juventus. Come allenatore dell'Inter, poi, un altro trofeo contro i bianconeri di Allegri lo ha giocato e vinto già quest'anno, grazie alla rete allo scadere di Alexis Sanchez che ha regalato la vittoria in Supercoppa ai tifosi nerazzurri.

Stasera, dunque, i due allenatori si affronteranno per la quarta volta in una finale importante in carriera, con i precedenti che sorridono al nerazzurro avanti per 2-1. Dando uno sguardo invece allo storico dei match ufficiali nei quali si sono scontrati, il bilancio pende in favore del tecnico toscano: dei 12 incontri disputati tra i due, solamente in quattro occasioni Inzaghi è riuscito a trionfare, perdendo 7 volte e pareggiando solo una. Da quando però siede sulla panchina dell'Inter, l'ex Lazio non ha ancora perso contro Allegri nelle tre partite giocate in stagione (due vittorie ed un pareggio). Riuscirà Inzaghi ad allungare il vantaggio nella finale di domani sera a Roma?