Juventus-Inter, Conte (Inter Tv): “Paghiamo gli errori dell’andata, ma usciamo con sensazioni positive”

Dopo lo 0-0 dell’Allianz Stadium, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la partita tra Juventus e Inter e la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: “Paghiamo la partita d’andata. Non siamo stati fortunati e dispiace. Al tempo stesso bisogna fare delle riflessioni, contano i 180 minuti e abbiamo commesso qualche errore di troppo all’andata che abbiamo pagato. Oggi abbiamo fatto una buona partita, non è facile venire qui e giocare con questa voglia e determinazione. E’ un peccato che non abbiamo concretizzato le palle gol create”.

Le tre partite con la Juventus: “Usciamo con sensazioni diverse, frutto del lavoro di un anno e mezzo. Tante cose sono migliorate, piano piano ci stiamo avvicinando ad una squadra che ha dominato negli ultimi 9 anni in Italia”.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-INTER >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi