Juventus-Inter, screzio fra Agnelli e Conte, cosa è successo. Il tecnico: “Serve rispetto. Per tutta la partita…”

Al termine del match fra Juventus ed Inter, terminato con l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia, dagli studi di Rai Sport1 fanno sapere che c’è stato uno screzio verbale fra Agnelli e Conte. Il tutto sarebbe nato al termine dei primi 45 minuti di gioco, con parole grosse volate fra i due anche al fischio finale. Il giornalista Alessandro Antinelli ha riferito che a fine primo tempo sarebbe stato Conte a dire qualcosa ad Agnelli, mentre al termine del match il numero uno bianconero si sarebbe rivolto con parole offensive verso l’allenatore dagli spalti.

Interrogato sul tema, il tecnico nerazzurro ha commentato in maniera stizzita riguardo alla sua presunta provocazione, senza entrare nei dettagli di quanto accaduto: “Le fonti della Juventus dovrebbero dire la verità. Credo che il quarto uomo abbia visto cos’è successo per tutta la partita. Bisogna essere più educati. Non c’è niente da dire. Bisognerebbe che ci fosse più sportività e rispetto per chi lavora. Chiudiamola qui”.

Il d.t. dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto invece sapere di non aver assistito al diverbio.

