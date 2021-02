Juventus-Inter, Conte (Rai): “Domani serve essere perfetti. Rendiamo orgogliosi i nostri tifosi”

Antonio Conte, come di consueto, si è concesso ai microfoni di Rai Sport per presentare la sfida di Coppa Italia in programma domani all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.

Ecco le sue parole: “Sappiamo che, a prescindere da come vada, dobbiamo sempre rendere orgogliosi i nostri tifosi. I ragazzi sanno che chi indossa questa maglia ha l’obbligo di fare questo, a prescindere dalla vittoria. E’ questa la nostra missione”.

La ricetta per la rimonta: “Come si fa? Con il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera. Questo è il modo migliore per trasmettere la convinzione ai calciatori per vincere la partita e provare a passare il turno. Dobbiamo giocare con voglia e determinazione, cercando di essere perfetti. Perché per battere la Juventus devi fare una partita che sfiora la perfezione”.

