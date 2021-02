Marani esalta Barella: “Non è meno indispensabile di Lukaku”

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla crescita esponenziale che sta riguardando Nicolò Barella. Il centrocampista della Nazionale è il faro dell’Inter e in questa stagione ha alzato il livello delle sue prestazioni tanto da entrare di diritto tra i migliori nel ruolo in tutta Europa.

“Non mi sembra un’esagerazione, anzi credo sia un giudizio fondato: Barella è il centrocampista moderno per eccellenza. Sa fare tutto, è completo. Ha una serie di caratteristiche che lo rendono universale: contrasta, ha verticalità, sa muoversi negli spazi con e senza pallone. Ha una continuità incredibile, viaggia a mille per le 40 partite della stagione: gioca sempre che sia campionato, Coppa Italia o coppe europee. Ricordo pochissime partite, forse nessuna, in cui non ha fatto la prestazione, è spesso e volentieri il migliore in campo. È quello che cambia la faccia dell’Inter, perché dalla parte difensiva passa subito alla fare offensiva e lo fa benissimo, tra le sue caratteristiche ci sono il coraggio e il grande temperamento, aggiunti alla capacità di arrivare al gol e all’assist. Quando è al top l’Inter è trascinata da lui, noi abbiamo spesso detto che Lukaku sia indispensabile per l’Inter ma Barella non è assolutamente da meno”.

