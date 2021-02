GdS – Juventus-Inter, le probabili formazioni: sorpresa Eriksen, a sinistra sorpasso di Darmian

Rispetto alle bozze di formazione che circolavano nella giornata di ieri, sia Antonio Conte che Andrea Pirlo potrebbero riservarsi delle scelte sorprendenti in vista del match di questa sera in Coppa Italia tra Juventus e Inter. Innanzitutto il tecnico leccese, tentato a rilanciare dal primo minuto Christian Eriksen come interno di centrocampo, al posto dello squalificato Vidal. Il ballottaggio resta ancora apertissimo con Gagliardini, anche se pare che il danese abbia recuperato consensi nelle ultime ore. Altra novità potrebbe essere Darmian sulla corsia di sinistra, favorito sia a Perisic che ad Ashley Young.

Da non sottovalutare anche i bianconeri che per l’occasione potrebbero presentarsi con 4-2-3-1. Un modulo in cui a cambiare sarà la posizione di Kulusevski, il quale – agendo da trequartista – verrà probabilmente impiegato in marcatura a uomo su Marcelo Brozovic, per cercare di arrestare quella che è considerata la principale fonte di gioco nerazzurra. Con le ultime di stamattina de La Gazzetta dello Sport, vediamo le probabili formazioni di Juventus-Inter:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Kulusevski, Chiesa; Ronaldo. All. Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

