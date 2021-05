Juventus-Inter, le probabili formazioni: Conte non fa sconti, dentro i titolarissimi

Il tecnico leccese renderà equa la corsa per la Champions League in questo finale di campionato

Dinnanzi ad una Juventus in piena lotta per rientrare in Champions League e probabilmente chiamata a non perdere l'ultimo treno che porta all'Europa che conta, Antonio Conte ha intenzione di schierare la formazione dell'Inter al momento più competitiva per cercare di rendere equa la corsa che sta impegnando anche altre squadre. Il tecnico leccese, come ha dimostrato negli ultimi due incontri, ha intenzione di raccogliere il numero più ampio di punti a disposizione e per questo motivo, nel match in programma domani sera alle ore 18.00 presso l'Allianz Stadium, vedremo in campo i titolarissimi. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Inter secondo La Gazzetta dello Sport: