TS – Juventus-Inter, speranza Sanchez: infortunio meno serio del previsto

Il centravanti cileno può rientrare tra i convocati di Antonio Conte per Torino

In vista del match di domani pomeriggio contro la Juventus, Antonio Conte tornerà a schierare con molta probabilità dal primo minuto sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez. Innanzitutto perché la società ha scelto di non infliggere alcuna multa al centravanti belga per la cena organizzata dopo la vittoria sulla Roma, ma anche perché sull'altro fronte l'argentino ha chiarito completamente il diverbio che aveva avuto col tecnico leccese lo scorso mercoledì al momento della sostituzione.