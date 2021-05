CdS – Vertice Zhang-Conte dopo la partita con l’Udinese: le ultime

L'incontro decisivo è previsto dopo la partita con l'Udinese

Prima di progettare il futuro dell' Inter , la squadra di Antonio Conte dovrà finire al meglio questa stagione. Già sabato, per la gara contro la Juventus all'Allianz Stadium, il tecnico nerazzurro vuole portare a casa i tre punti e fare uno screzio alla sua ex squadra da giocatore e da allenatore.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Conte vorrebbe incontrare il presidente Zhang prima di rispondere a domande sul suo futuro e capire così quali sono i programmi e le aspettative in vista della prossima stagione. Il summit dovrebbe esserci dopo l'ultima gara di campionato contro l'Udinese. Dopo che l'allenatore avrà ben chiara la situazione e la proprietà gli avrà comunicato il progetto, prenderà in considerazione la possibilità di prolungare la sua permanenza all'Inter o meno.