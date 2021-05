Accadde Oggi – 14 maggio 1989, Inter-Lecce 2-0: l’Inter corre verso il record

Quell'anno l'Inter di Trapattoni ottenne lo storico 'Scudetto dei record'

Inter - Lecce 2-0 del 14 maggio 1989 - ventottesima giornata del campionato di Serie A 1988-1989 - non è altro che un puntello a una stagione trionfale, una delle ventisei vittorie ottenute nelle 34 partite di quel torneo: un torneo, come si sa, da record per i colori nerazzurri, con la squadra di Trapattoni capace di tornare al trionfo nazionale dopo nove anni, ottenendo 58 dei 68 punti disponibili nell'era della Serie A a 18 squadre e dei 2 punti a vittoria: nessuno era né sarebbe riuscito a fare di meglio.

E precisamente 32 anni fa, il 14 maggio 1989 per l'appunto, l'Inter batteva per 2-0 il Lecce, avvicinandosi sempre più a uno Scudetto iper-meritato in un campionato disputato da dominatori assoluti della classifica: la contesa veniva chiusa in poco più di mezz'ora dai gol di Diaz (23esimo minuto) e Serena (33esimo minuto), a mandare le squadre all'intervallo sullo stesso punteggio con cui si sarebbe chiusa la partita. Un paio di settimane dopo, a San Siro, contro il Napoli, sarebbe arrivato il trionfo definitivo, in una delle partite più iconiche della storia dell'Inter.