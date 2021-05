Mercato – Inter, può essere Lautaro il sacrificato: ecco la cifra per l’addio

I nerazzurri dovranno vendere un big per dare fiato alle proprie finanze

I nervosismi con Conte non c'entrano, l'allarme - come noto - è rientrato dopo il riparatorio incontro di boxe di questa mattina ad Appiano Gentile, il tutto in favore di social: a non cessare, invece, è l'allarme su un possibile addio di Lautaro Martinez all'Inter a fine stagione, dal momento che nessun video caricato sui social potrà mai cancellare la situazione di sofferenza delle casse nerazzurre e l'annessa necessità di cedere un big, nonostante le tiepide rassicurazioni delle ultime ore su questo fronte.