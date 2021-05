La Repubblica – Dialogo cordiale fra società e calciatori, ma nessun accordo sugli stipendi: il punto

La proposta era arrivata dalla proprietà

Niente da fare in casa Inter, dove non è stato trovato nessun accordo fra la società ed i calciatori a riguardo del pagamento degli stipendi. A riportarlo è il giornalista de La Repubblica Franco Vanni, che riferisce come giocatori, allenatore, dirigenti e dipendenti non abbiano accolto la richiesta riguardante la rinuncia a due mensilità dai contratti previsti per la stagione in corso, arrivata direttamente dai piani alti di Viale della Liberazione.