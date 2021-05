Sky – Conte non vuole lasciare l’Inter, decisivo l’incontro con Zhang. Nessuna multa per Lukaku

Rientrati i casi extra campo

CONTE - Il tecnico dell'Inter non ha parlato alla vigilia e non ha parlato neanche nel post partita di ieri, vuole godersi la vittoria di questo scudetto ed evitare domande scomode sul suo futuro, sui cui ha comunque già risposto Beppe Marotta. Secondo Sky sarà decisivo l'incontro in programma con il presidente Steven Zhang per illustrare i piani della prossima stagione e non solo. La permanenza a Milano di Conte non è ancora certa ma la volontà - si apprende - è quella di restare e dare continuità ad un ciclo aperto lo scorso anno e che ha già portato la vittoria della Serie A.