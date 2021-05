GdS – Le scuse di Lautaro a Conte e l’idea del ring: ecco com’è andata

Il centravanti argentino ha mostrato ancora una volta grande maturità

Si è chiuso nel migliore dei modi il caso che era scoppiato a San Siro durante Inter-Roma a seguito della lite tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. Come ricostruito questa mattina da La Gazzetta dello Sport , infatti, è stato il centravanti argentino a fare il primo passo, presentandosi ad Appiano Gentile ieri mattina per cercare subito di chiarire con il tecnico leccese e porgere le scuse a lui e a tutta la squadra per il gesto commesso. Scuse immediatamente accettate e allenatore che non ha chiesto ulteriori spiegazioni, perché colpito dalle buone intenzioni mostrate dall'attaccante.

Da lì in avanti è invece iniziato lo show che ha fatto il giro del web durante il pomeriggio sui social. Nella palestra di Appiano ci sono infatti dei guantoni, così ad alcuni calciatori è venuta in mente l'idea di metter su la scenetta ed organizzare un ring come se fosse realmente il Madison Square Garden: Lautaro ad un angolo, Conte all'altro. Un incontro che si è concluso in parità e con tanti sorrisi, con un abbraccio finale che mette fine a qualsiasi tipo di polemica. Ring e poi relax, con asado offerto a tutta la squadra e cucinato dallo stesso Lautaro Martinez, insieme a Vecino e Hakimi, ma soprattutto vino rosso in abbondanza per godersi il relax di questo periodo.