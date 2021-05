Hakimi racconta come Conte lo convinse ad accettare l’Inter

Nuovo estratto della lunga intervista dell'esterno marocchino che verrà pubblicata domattina

Ci saranno tante curiosità sulla vita di Achraf Hakimi nel prossimo numero in uscita domani di Sportweek dedicato soprattutto all'esterno marocchino. Una lunga intervista concessa dal calciatore dell'Inter in cui racconta anche le fasi importanti che lo hanno convinto a scegliere di sposare il progetto nerazzurro. Principale artefice del suo trasferimento è stato senz'altro Antonio Conte, il quale lo aveva addirittura chiamato per spiegargli dove lo avrebbe collocato dal punto di vista tattico e cosa avrebbe chiesto alle sue capacità anche in fase difensive.