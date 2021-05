Verso Juventus-Inter, Conte ancora in silenzio: non ci sarà la conferenza stampa

Il tecnico non aveva parlato in conferenza nemmeno in vista della Roma

Lorenzo Della Savia

Non si cambia, Antonio Conte continuerà a non parlare alla stampa nemmeno in vista della partita contro la Juventus e - c'è da crederlo - potrebbe non parlare più sino a fine stagione. La linea, dall'ufficio stampa dell'Inter, è chiara: non si vuole che le prossime conferenze si trasformino in un terzo grado su futuro, progetti, ambizioni, mercato e altre domande che, con la partita dell'indomani, hanno ben poco a che fare.

Dunque, nessuna possibilità per i giornalisti di parlare con Antonio Conte prima della sfida contro la Juventus. La notizia, in serata, giunge da Sportitalia, e c'è da pensare che - oltre a un possibile indirizzo fornito dall'Inter in tal senso - dietro alla decisione di non parlare possa esserci anche la scelta dello stesso allenatore, ben consapevole dei pericoli che, oggi, indire una conferenza stampa potrebbe creare a livello mediatico.