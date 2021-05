Juventus-Inter, Stellini (Sky): “Gli episodi si commentano da soli. Lautaro? Ce lo teniamo stretto”

Il vice di Conte: "Per noi era importante mostrare la nostra voglia di vincere"

Alessio Murgida

Il vice allenatore dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Juventus-Inter per commentare la partita finita 3-2 per i padroni di casa: "I rigori? Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti, per noi era importante portare in campo la nostra voglia di vincere, e così è stato, al di là degli episodi. Sono talmente chiari che è inutile commentarli, sono evidenti. Siamo contenti, fermarsi su un solo episodio sarebbe riduttivo."

SUL FUTURO: "I margini di miglioramento ci sono sempre. Già dall'anno scorso si era visto qualcosa di importante. In futuro dovremmo migliorare nell'approccio delle grandi gare, della Champions League. Per fare questo, dobbiamo sicuramente alzare il livello tecnico. Creiamo molte occasioni ma non riusciamo a sfruttarle tutte."

SU CONTE: "Antonio è molto sereno, ci stiamo godendo a pieno il momento. Abbiamo ancora una settimana per dimostrare che siamo la squadra più forte di tutte."

SU LAUTARO: "Aguero? Lo ricorda assolutamente. Si dedica molto al lavoro sporco per aiutare la squadra e non è facile trovare queste caratteristiche in un attaccante. I rumors? Lautaro è un calciatore dell'Inter e ce lo vogliamo tenere stretto"