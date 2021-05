Costacurta sul goal annullato da Calvarese: “Perché fischiare? Non c’è nulla”

Anche Condò si associa all'ex difensore rossonero

In particolare Costacurta ha visionato il secondo goal annullato all'Inter, quello di Lukaku, poi convalidato dal VAR: "Non riesco a capire perché Calvarese abbia scelto di annullarlo. Dopo ok, è stato convalidato giustamente, ma non c'è assolutamente nulla qui. Posso capire ci fosse stato un contatto che avrebbe potuto trarlo in inganno, ma qui non c'è niente che possa ingannare".