Juventus-Inter, Stellini in conferenza: “Episodi che si commentano da soli, ci interessava la prestazione””

3-2 il risultato finale

Davide Ricci

Juventus-Inter è sempre una partita particolare, ed anche questa volta non ha visto protagonisti i giocatori in campo. Le decisioni dell'arbitro Calvarese e del VAR Irrati hanno condizionato il risultato, con la vittoria dei padroni di casa per 3-2.

Al termine del match ecco le parole di Cristian Stellini in conferenza stampa: "Cosa è mancato? La stoccata finale, la capacità di concretizzare le occasioni che ci sono state. Non ci siamo riusciti nonostante a superiorità numerica, è stata comunque una partita difficile perché la Juventus si è ritirata nell'area di rigore. Potevamo fare qualcosa in più, non è mai semplice. Siamo soddisfatti della prestazione, volevamo dimostrare qui di essere la squadra che ha vinto il campionato".

CALVARESE - "Non so se Conte sia arrabbiato per l'arbitro ma non credo, a noi interessava la prestazione. Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti, parlano da soli, non spetta a me fare disamine. E' giusto che parlino le immagini, ognuno si farà le proprie opinioni".