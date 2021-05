Juventus-Inter, Stellini (Inter Tv): “Meritavamo di più, ma godiamo ancora”. E sul futuro…

La squadra nerazzurra perde 3-2 contro la Juventus: allo Stadium succede davvero di tutto

Dopo il 3-2 rimediato a Torino contro la Juventus , Cristian Stellini si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la partita e la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: "Meritavamo di più, volevo tornare a casa con i 3 punti. Ci abbiamo provato, ci dispiace ma questa partita non deve modificare la nostra serenità e il nostro percorso. Dobbiamo goderci ancora tutto".

L'analisi della partita: "Solo giocando partite come queste cresci, non siamo partiti benissimo ma ci siamo ripresi bene. Abbiamo fatto gol, abbiamo pareggiato e potevamo anche ottenere qualcosa di più. Rimane l'orgoglio di essere diventati una squadra forte".

I testa a testa con la Juve:"La sensazione è che in tutte e 4 le sfide abbiamo sempre giocato partite alla pari, anche se il risultato non è stato sempre veritiero. La squadra ha fatto passi in avanti, dobbiamo continuare così perché nella prossima stagione ci sarà la Champions League e li servirà tutta la nostra maturità".