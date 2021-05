VIDEO – Juventus-Inter 3-2, Derby d’Italia alla Juve tra mille polemiche: gli highlights

Le azioni salienti del Derby d'Italia

Una partita ricca di episodi che faranno discutere per molto tempo: tre rigori, due cartellini rossi e un arbitraggio più che rivedibile. La Juventus batte 3-2 l'Inter e arriva la terza sconfitta stagionale per la squadra di Antonio Conte. Il rigore di Lukaku (il 15esimo) e l'autogol di Chiellini non bastano per portare a casa il pareggio. Di seguito, gli highlights del match: