I Top&Flop di Juventus-Inter: Lautaro ritrovato, Darmian ingenuo. Brozovic non fa scintille

Si è chiuso tra mille polemiche il derby d'Italia che si è giocato ieri pomeriggio all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter a causa di un arbitraggio che ha fatto infuriare calciatori e tifosi. Soprattutto l'ultimo calcio di rigore fischiato in favore dei bianconeri sul contatto tra Cuadrado e Perisic con l'esterno croato che non fa nulla per intervenire, mentre il colombiano cerca di incrociare a tutti i costi la sua corsa con quella dell'avversario per agganciarlo e gettarsi a terra dentro l'area di rigore. In un festival dell'horror sotto il profilo arbitrale, vediamo però quali sono stati i Top&Flop di Juventus-Inter scelti dalla redazione di Passione Inter: