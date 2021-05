GdS – La moviola di Juventus-Inter: Calvarese fa la collezione di errori con e senza VAR

L'analisi di un arbitraggio che farà molto discutere

Non si può dire che in questo Juventus-Inter gli episodi non abbiano fatto la differenza. Tre rigori, due bianconeri e uno nerazzurro, e le espulsioni di Rodrigo Bentancur e Marcelo Brozovic hanno decisamente condizionato un match condotto in maniera più che rivedibile da parte dell'arbitro Calvarese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli errori del direttore di gara cominciano dal 22' con l'atterraggio di Chiellini in area di rigore. Subito, il contatto non viene fischiato, ma il Var Irrati richiama Calvarese all'On Field Review. Su questo tipo di trattenute, si è soliti valutare l'intensità dal campo, il Var sembra forzato ma, alla fine, si decide di fischiare il penalty. Molta confusione.