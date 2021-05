GdS – Inter, vertice Conte-Zhang anticipato in questa settimana? Le due richieste dell’allenatore

Allenatore e presidente decideranno la crescita futura del club nerazzurro

Che il futuro di Antonio Conte all' Inter si deciderà da un incontro cruciale con Steven Zhang al termine di questa stagione non è più una notizia. La vera novità, però, è che questo vertice potrebbe essere anticipato di qualche giorno rispetto all'iniziale tabella di marcia, segno che qualcosa di positivo si starebbe muovendo da parte del club. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha rivelato che già questa settimana, senza aspettare le celebrazioni scudetto dell'ultima giornata contro l' Udinese , i due potrebbero incontrarsi per discutere del futuro del tecnico leccese sulla panchina nerazzurra.

Questo perché il presidente Zhang punta a chiudere la trattativa per il finanziamento in arrivo entro metà settimana. Dettaglio non banale quest'ultimo, poiché la garanzia dei nuova liquidità in arrivo potrebbe permettere al numero uno di presentarsi davanti alle richieste di Conte con maggiore potere economico per assicurare al tecnico la crescita del progetto interista. Secondo la rosea, l'allenatore vorrebbe infatti avere due risposte: la capacità di mantenere un'Inter vincente e la certezza di non dover essere costretti a rivivere le difficoltà gestionali della stagione che sta per volgere al termine.