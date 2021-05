Juventus-Inter, Del Piero: “Rigore su Cuadrado? É lui che va su Perisic”

L'ex numero 10: "Onestamente, Perisic non fa nulla"

Mille polemiche in questo Juventus-Inter, come la tradizione vuole. Subito dopo il 2-2, arrivato grazie all'autogol di Chiellini, Calvarese ha immediatamente fischiato il penalty per la Juventus un minuto dopo, in pratica: Perisic commette un fallo (dubbio) su Cuadrado.