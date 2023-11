Nel corso della puntata odierna di New Brothers, un format di DAZN in cui vengono intervistati due nuovi calciatori dell’Inter, è stato il turno di Davide Frattesi e Davy Klaassen. L’olandese, tra un ricordo e l’altro, ha anche raccontato la storia di quando, tramite il suo profilo Instagram, dovette fare un appello ai tifosi per farsi restituire un paio di scarpini.

“Stavamo festeggiando il titolo. Non fui io a lanciare la saarpa, ma un mio compagno. Mi ero tolto le scarpe e le avevo messe da parte, ma lui le lanciò ai tifosi. Il problema era che dovevamo giocare ancora 3-4 partite prima della fine della stagione. Così feci un appello su Instagram per riaverle, ed alla fine me le hanno restituite”, ha ricordato Klaassen con un sorriso.