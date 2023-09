Klaassen, il settimo centrocampista di Inzaghi con l’Inter nel destino

Il centrocampo nerazzurro era composto già da sei centrocampisti e si pensava fosse a posto così. La permanenza di Stefano Sensi sembrava significare che non ci sarebbero stati altri innesti. La società ha invece deciso di rinforzarsi ulteriormente probabilmente proprio perché le condizioni dell’italiano, come dimostra lo stop appena rimediato, non danno certezze sufficienti.

Ed ecco che in qualche ora è stato chiuso il colpo Davy Klaassen. Probabile che il posto in lista Champions venga preso da lui e Sensi faccia invece il jolly si legge sulla Gazzetta dello Sport. L’olandese a centrocampo è in grado di ricoprire diversi ruoli e tornerà sicuramente utile a Simone Inzaghi che ha probabilmente l’Inter più sua degli ultimi anni. Chiaramente nel centrocampo nerazzurro ci sono delle gerarchie difficili da scalare. Le occasioni ci saranno per tutti considerando le tre competizioni e sicuramente la Beneamata è tra le squadra più attrezzate in Italia per affrontarle.

Mister One Nil, come lo chiamavano all’Ajax perché segna solo gol decisivi farà respirare Mkhitaryan, tra i più usati da Inzaghi, tanto da arrivare ad essere infortunato prima della finale contro il City. Klaassen oltre che come mezzala di inserimento potrebbe far rifiatare anche Calhanoglu dando varietà e soluzioni durante il corso della stagione.

Probabilmente era destino che Klaassen finisse in nerazzurro. Lui che l’Inter la affrontò già nel 2012 nella finale della Next Gen, la Champions League dei Primavera. Dieci sulle spalle e 5 gol nella competizione per l’olandese che però in finale dovette arrendersi per merito del suo nuovo compagno Raffaele Di Gennaro che parò il rigore decisivo alla vittoria dei nerazzurrini.