Nuovo KO per Chivu: tre assenti in Inter-Olympiacos

Inter-Olympiacos sarà l’ultimo test amichevole dei nerazzurri prima dell’esordio ufficiale in Serie A, lunedì 25 agosto contro il Torino. La partita di stasera al San Nicola di Bari, pertanto, sarà importante per Chivu, che dovrà capire chi saranno i titolari alla prima di campionato.

Il tecnico avrà a disposizione la maggior parte della rosa, in attesa di nuovi colpi dal mercato, fatta eccezione per tre elementi. Le assenze di Palacios e Frattesi erano già preventivate, ma nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo forfait.

Infatti, come riportato da Sky Sport, contro l’Olympiacos non sarà a disposizione Carlos Augusto, a causa di un leggero affaticamento.