Vieira AVVERTE Carboni: “Ha qualità, ma serve di più”

Ieri sera è ufficialmente iniziata la stagione del Genoa. Un’annata interessante anche per i tifosi dell’Inter, dovuta alla presenza in prestito nei rossoblù di Valentin Carboni. Il talento classe 2005 è stato subito protagonista all’esordio, trovando il suo primo gol.

Della prestazione dell’attaccante argentino, ha parlato Patrick Vieira nel post-partita. Intervistato da SportMediaset, l’allenatore francese ha voluto frenare i facili entusiasmi attorno a Carboni. Queste le sue parole:

“Può diventare un crack? Abbiamo giocatori nuovi arrivati di qualità, che si mettono a disposizione. Abbiamo anche giocatori dell’anno scorso che stanno facendo vedere il loro valore. Carboni è un giovane che non ha giocato tantissimo, però ha le qualità. Abbiamo l’esperienza per capire che serve più della qualità per fare carriera. Al Genoa questi giocatori possono venire perché hanno fiducia, hanno opportunità di giocare, che a quest’età è importante”.