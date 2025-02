Ko con Milan e Juventus: è ALLARME, i precedenti negano lo Scudetto

All’indomani della sconfitta in campionato sul campo della Juventus, in casa Inter si fanno analisi e studi su cosa non stia funzionando nella formazione nerazzurra soprattutto negli scontri diretti. Lautaro Martinez e compagni sono reduci da due ko di fila lontano da San Siro e a marzo ci sono due trasferte pesanti come Napoli e Bergamo.

Quella dell’Allianz Stadium suona come un’altra occasione mancata per l’Inter per vincere un big match. C’è inoltre un precedente storico che non può far altro che aumentare i dubbi e creare preoccupazioni per quanto riguarda la corsa Scudetto che vede al momento i nerazzurri inseguire il Napoli di Conte a due punti di distacco.

Nella sua storia l’Inter non ha mai vinto uno Scudetto senza riuscire a battere almeno una volta in campionato una tra Milan e Juventus. In questa stagione la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a far suo nemmeno un derby d’Italia o una stracittadina milanese avendo raccolto con entrambe quest rivali un pareggio e una sconfitta.