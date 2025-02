Scontri diretti, i numeri del problema: ecco cosa resta a Inzaghi

In questa stagione l’Inter continua ad avere problemi con gli scontri diretti e anche la sconfitta di ieri sul campo della Juventus lo ha confermato. Il ko dell’Allianz Stadium certifica una difficoltà per i nerazzurri che sono reduci da due sconfitte in trasferta di fila, dopo quella di Firenze. Anche in casa però i numeri non sono molto migliori in questa Serie A.

Prendendo in esame solo i risultati dei match casalinghi, Simone Inzaghi e la sua squadra in questa stagione sono riusciti a vincere soltanto contro l‘Atalanta, hanno pareggiato con Juventus e Napoli mentre hanno perso con il Milan. Gli scontri con le big sono stati poco felici quindi per l’Inter, inserendo in elenco anche il Bologna (che quest’anno ha giocato la Champions) aumentano a 3 i pareggi.

Significa che a San Siro sono arrivati appena 6 punti su 15 disponibili nei big match e sta proprio in questo cammino claudicante la differenza negativa di punti che c’è nei confronti dell’Inter di un anno fa. Ora per Lautaro Martinez e compagni restano da giocare ancora le due sfide con Roma e Lazio per completare l’elenco delle grandi e tentare di riportare il Meazza ad essere il fortino della passata annata.