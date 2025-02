“Pronto il record di spesa”: affare in ATTACCO Inter-Tottenham

Dall’Inghilterra arriva in queste ore una notizia che coinvolge in prima persona anche l’Inter e che vede sul tavolo una proposta molto ricca per uno dei migliori attaccanti in circolazione. A parlare di questa presunta possibile trattativa di mercato che andrebbe in scena in estate è il portale britannico TeamTalk.

Secondo questa fonte il Tottenham, club bisognoso di rinforzi, avrebbe infatti messo gli occhi su Marcus Thuram e sarebbe pronto ad investire tutti i circa 80 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del francese con l’Inter fino a giugno 2028. Sarebbe un trasferimento da record per la società inglese.

Il club londinese sta vivendo una stagione molto complicata con il tecnico Ange Postecoglou che ha bisogno di rinforzi in estate per migliorare la rosa della sua squadra e riuscire a riportare il Tottenham ad alti livelli. Ad oggi infatti gli Spurs occupano il dodicesimo posto dopo 25 giornate di Premier League.