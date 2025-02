L’Inter ha un altro difetto: non riesce mai a rimontare, i DATI sono chiari

La sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus ha portato un ovvio malumore all’interno del popolo nerazzurro perché era una ghiotta occasione per l’Inter di prendersi la vetta della classifica di Serie A approfittando del terzo pareggio consecutivo della prima avversaria, ovvero il Napoli degli ex Antonio Conte e Romelu Lukaku.

Il ko nello stadio bianconero ha fatto luce su un altro problema che ha l’Inter, oltre a quello ormai certificato dei pochi punti nei big match, ed è da ricercarsi nella scarsa capacità nelle rimonte. I nerazzurri in questa stagione non sono ancora mai riusciti a vincere una partita in cui si sono trovati sotto nel punteggio.

Quella contro la Juventus è stata la nona volta che l’Inter si è trovata sotto nel punteggio e che non ha saputo vincere. Era già successo con Genoa, Monza, Juventus (andata), Napoli, Bologna e Milan (ritorno) ovvero sei partite che sono terminate in parità. A queste vanno aggiunte la sconfitta nel derby di andata e il brutto ko di Firenze che sommate alla gara di ieri con la Juve, fanno tre partite perse.