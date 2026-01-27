Chi è Kovacs, l’arbitro di Borussia-Inter: l’ultima volta furono dolori

Domani sera tornerà di scena la Champions League con l’ultima giornata della fase campionato che vedrà in contemporanea ben 18 match. Tra questi, occhi puntati su Borussia Dortmund–Inter, sfida che per i nerazzurri sarà decisiva per capire il posizionamento finale in ottica playoff, a causa della scarsissime chance di una qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Come annunciato dall’Uefa, a dirigere il match di mercoledì 28 gennaio 2026 tra Borussia Dortmund-Inter sarà Istvan Kovacs. Il noto arbitro romano sarà assistito da Mihai Marica e Ferencz Tunyogi e da Szabolcs Kovacs come IV Ufficiale. Var affidato invece all’olandese Rob Dieperink e al polacco Tomasz Kwiatkowski come AVar.

L’ultimo precedente tra Kovacs e l‘Inter rievoca bruttissimi ricordi tra i tifosi nerazzurro: fu infatti il fischietto romeno a dirigere lo scorso 31 maggio la finale di Champions League a Monaco tra Psg-Inter, conclusa sul punteggio di 5-0 per i francesi. I nerazzurri, inoltre, con Kovacs hanno collezionato due vittorie e un pareggio, sempre in Champions League.