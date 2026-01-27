Bournemouth-Henrique, l’Inter fa muro. Il motivo

Il futuro di Luis Henrique è al centro delle attenzioni in questi ultimi giorni di mercato invernale. Il brasiliano non figura tra i giocatori che l’Inter ha messo sul mercato e anche il calciatore stesso non sembra intenzionato a lasciare Milano. Tuttavia, un’offerta economicamente rilevante potrebbe cambiare le carte in tavola.

La dirigenza nerazzurra ha fissato una condizione precisa per qualsiasi cessione: solo trasferimento a titolo definitivo. Il Besiktas si è fatto avanti con una proposta di prestito con diritto di riscatto, formula che però non soddisfa le richieste del club. Diverso l’approccio del Bournemouth, che ha presentato un’offerta per l’acquisto completo del cartellino.

Nonostante la formula gradita, l’Inter ha rispedito al mittente anche la proposta degli inglesi. Il motivo è di natura economica e legato alla gestione del bilancio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club deve evitare di registrare una minusvalenza considerando che Luis Henrique è stato acquistato la scorsa estate per circa 25 milioni di euro.

L’offerta del Bournemouth si è rivelata distante dalle aspettative economiche di viale della Liberazione. Per dare il via libera alla cessione, i nerazzurri devono avvicinarsi considerevolmente alla cifra investita lo scorso giugno.