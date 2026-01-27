Francesco Pio Esposito continua a crescere e attira l’attenzione dall’estero. Il classe 2005, tornato in estate come alternativa, si è ritagliato sempre più spazio fino a diventare un titolare aggiunto della rosa nerazzurra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate oltre confine.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, scout della Premier League hanno preso nota delle sue qualità. La prova contro l’Arsenal ha fatto parlare: tifosi inglesi e spagnoli hanno elogiato il giocatore. La sua struttura sembra ideale per un campionato fisico come quello inglese.

La buona notizia per l’Inter arriva però direttamente dal ragazzo. Come confermato di recente dal suo agente Mario Giuffredi, Pio Esposito intende proseguire il suo percorso a Milano. Già dopo la chiusura della sessione invernale di mercato sono previsti i primi colloqui per discutere il rinnovo del contratto.

Attualmente l’accordo scade nel 2030 a 1 milione netto a stagione. L’adeguamento dovrebbe portare il giocatore a guadagnare quanto il collega di reparto Bonny, circa 2 milioni l’anno, con un prolungamento fino al 2031. Le parti ne parleranno senza fretta, consapevoli della volontà comune di continuare insieme, salvo sorprese con Chivu da allenatore. Un rapporto che parte da lontano, dal vivaio, dove il tecnico rumeno era già il suo punto di riferimento.