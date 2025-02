La clausola di Thuram è “attaccabile”: l’Inter vuole ELIMINARLA

Marcus Thuram ha gli occhi addosso di tutto il mondo Inter, ansioso di sapere se sarà a disposizione o meno per la supersfida contro la Juventus di domenica sera. In casa nerazzurra, però, lo sguardo è rivolto anche al futuro, quando bisognerà difendersi da possibili assalti all’attaccante francese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attuale clausola da 85 milioni di euro potrebbe diventare “attacabile” in estate e, pertanto, si sta valutando una soluzione. Per eliminarla servirebbe un rinnovo di contratto, del quale molto probabilmente si discuterà al termine della stagione.

Thuram ha uno stipendio da 6 milioni l’anno, attualmente favorito dal Decreto Crescita, ed è probabile che per accontentarlo ci sia bisogno di avvicinarlo ai 9 milioni netti di Lautaro Martinez. Una priorità in casa Inter, sottolinea sempre la Rosea, che devo farei conti anche con la volontà di Oaktree di alleggerire il monte ingaggi.