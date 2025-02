Inzaghi ha fiducia nei recuperi: c’è un solo DUBBIO per Juve-Inter

Dopo la vittoria sulla Fiorentina che ha rilanciato le ambizioni Scudetto dell’Inter, la squadra di Inzaghi ha voglia di conferme in una sfida sempre particolare come il Derby d’Italia contro la Juventus. Il tecnico, però, deve fare i conti con un paio di acciacchi fisici, che riguardano Thuram e Arnautovic.

Per il francese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà comune del club e del giocatore stesso è quella di spingere per la sua titolarità domenica sera, anche stringendo i denti. Notizie confortanti, inoltre, arrivano anche dal centravanti austriaco, che dovrebbe essere a disposizione.

Pertanto, l’unico dubbio del tecnico per quanto riguarda la formazione titolare dovrebbe riguardare il centrale di difesa: confermare Acerbi, rientrato ottimamente lunedì, o dare fiducia a De Vrij, che fin qui lo ha sostituito degnamente.